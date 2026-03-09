Americký prezident Donald Trump rozhodne o ukončení vojny s Iránom spoločne s Izraelom. Hoci sa izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude na tomto kroku podieľať, konečné slovo bude mať šéf Bieleho domu. Trump to uviedol v krátkom telefonickom rozhovore pre webový portál The Times of Israel (ToI), ktorý bol zverejnený v pondelok. Informuje o tom TASR.
„Myslím si, že to bude vzájomné rozhodnutie... tak trochu. Rozprávali sme sa. Rozhodnem sa v správnom čase, ale všetko sa bude brať do úvahy,“ povedal Trump. Na novinársku otázku, či by Izrael mohol pokračovať vo vojne aj po tom, čo sa Spojené štáty rozhodnú zastaviť svoje útoky, americký prezident rázne odpovedal: „Nemyslím si, že to bude potrebné.“
Šéf Bieleho domu v rozhovore tiež vyhlásil, že nebyť jeho a Netanjahua, Teherán by židovský štát zničil. „Irán sa chystal zničiť Izrael a všetko okolo neho. Spolupracovali sme a zničili sme krajinu, ktorá chcela zničiť Izrael,“ zdôraznil Trump.
Svoj telefonický rozhovor poskytol krátko po tom, čo iránske štátne médiá oznámili, že tamojšie Zhromaždenie znalcov v nedeľu zvolilo Modžtabu Chameneího za nového najvyššieho duchovného vodcu. Krátko predtým Trump pre televíziu ABC News uviedol, že nový iránsky líder „nevydrží dlho“, ak nezíska súhlas Bieleho domu. Pre portál ToI sa však k samotnému zvoleniu Modžtabu Chameneího bližšie vyjadrovať odmietol a uspokojil sa len so strohým vyhlásením: „Uvidíme, čo sa stane.“
Spojené štáty a Izrael spustili 28. februára rozsiahlu vojenskú operáciu proti Iránu. Označili ju za preventívny zásah s cieľom eliminovať bezprostredné hrozby pre regionálnu a globálnu bezpečnosť, pričom hlavným argumentom bola údajná snaha Teheránu získať jadrové zbrane. Hneď v prvý deň tejto operácie bol zabitý predchádzajúci iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí, otec novozvoleného lídra.