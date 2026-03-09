Novým najvyšším duchovným vodcom Iránu sa v nedeľu stal Modžtabá Chameneí. Zhromaždenie znalcov ho zvolilo viac ako týždeň po tom, čo jeho otec a predchodca Alí Chameneí zomrel pri americko-izraelských útokoch.
Zhromaždenie znalcov v rozsiahlom vyhlásení citovanom iránskymi médiami uviedlo, že Chameneího druhorodený syn bol vybraný po starostlivom a komplexnom zvážení na základe „rozhodujúceho hlasovania“. Zbor duchovných zároveň vyzval Iráncov, „najmä elity a intelektuálov zo seminárov a univerzít“, aby prisahali vernosť vedeniu krajiny a zachovali jednotu.
O 56-ročnom Modžtabovi Chameneím sa vie len málo. Nikdy nezastával funkciu vo vláde, držal sa v ústraní a len zriedkakedy sa objavoval na verejnosti či na piatkových modlitbách. V hierarchii iránskych duchovných pôsobil skôr na strednej úrovni. Je však považovaný za nekompromisného konzervatívca, ktorý počas iránsko-irackej vojny slúžil v Revolučných gardách a je spájaný s násilným potlačením protestov v krajine.
Jeho niekdajšie pôsobenie v elitných jednotkách mu pomohlo vybudovať si úzke kontakty s vplyvnými osobami, ktoré dnes v Iráne zastávajú vysoké pozície. Práve Revolučné gardy bezprostredne po jeho zvolení deklarovali novému vodcovi „vernosť a poslušnosť“. Podľa televízie Sky News navyše Chameneího syn údajne vlastní rozsiahle nehnuteľnosti po celom svete, vrátane Londýna.
Najvyšší duchovný vodca v Iráne nemá žiadne pevne stanovené funkčné obdobie, no v konečnom dôsledku určuje strategické smerovanie celého štátu. Je vrchným veliteľom ozbrojených síl, obsadzuje kľúčové posty v súdnictve i armáde a dohliada na najvplyvnejšie štátne orgány. Predchádzajúci vodca Alí Chameneí túto funkciu zastával viac ako 37 rokov, kým nebol 28. februára zabitý v prvý deň spojeneckých útokov. Hoci Modžtabá tieto údery prežil, prišiel pri nich nielen o otca, ale aj o matku, manželku a dcéru.
K voľbe sa už stihol vyjadriť aj americký prezident Donald Trump, ktorý po spustení útokov opakovane deklaroval, že sa chce podieľať na výbere nového iránskeho lídra. Syna zabitého ajatolláha označil v stredu za „ľahkú váhu“ a „neprijateľnú“ voľbu. „Chceme niečo, čo prinesie Iránu harmóniu a mier,“ vyhlásil Trump s tým, že nový vodca podľa neho „dlho vo funkcii nezostane“.