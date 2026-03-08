Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v nedeľu slávnostne otvoril slovenský národný deň v talianskej Verone, ktorý sa koná v rámci XIV. zimných paralympijských hier. Pri tejto príležitosti zdôraznil význam podpory paralympijského športu a pripomenul, že v dobe plnej globálnych konfliktov fungujú šport a kultúra ako jedny z mála nástrojov schopných spájať národy a spoločnosti.
Hlava štátu do dejiska hier pricestovala nielen s cieľom podporiť domácu organizátorskú krajinu, ale najmä vyslať jasný signál o podpore ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Prišli sme sem nielen podporiť našich paralympionikov, ale aj ukázať, že Slovensko považuje podporu ľudí so zdravotným znevýhodnením za mimoriadne dôležitú,“ uviedol vo svojom vystúpení Pellegrini.
Historicky najväčšia slovenská výprava
Slovensko sa na aktuálnych zimných paralympijských hrách pýši dôležitým míľnikom. Prezident neskrýval hrdosť nad skutočnosťou, že slovenská výprava je historicky najpočetnejšia. „Po prvýkrát zároveň súťažíme vo všetkých disciplínach, čo je pre nás mimoriadne významný moment,“ vyzdvihol úspech slovenského paralympijského športu.
Vďaka športovcom aj krajanom v zahraničí
Vo svojom príhovore prezident adresoval slová vďaky Slovenskému paralympijskému výboru, realizačným tímom a samotným športovcom za ich reprezentáciu. Mimoriadnu pozornosť však venoval aj slovenskej komunite žijúcej v Taliansku, ktorá si aj za hranicami vlasti udržiava svoju národnú identitu.
„Veľmi si vážim, že napriek tomu, že žijete, pracujete alebo študujete ďaleko od domova, stále nosíte v srdci naše slovenské korene, históriu a tradície,“ odkázal prítomným krajanom prezident SR.
Podpora priamo na svahu v Cortine
Pracovný program slovenskej delegácie nezostal len pri oficiálnych príhovoroch, ale pokračoval aj priamo na športoviskách. Ešte predpoludním sa prezident presunul do strediska Cortina d’Ampezzo, kde sa zúčastnil na finále parasnoubordingu. Na svahu tam osobne povzbudzoval slovenského reprezentanta Adama Krupu, ktorý v tejto disciplíne hájil naše národné farby.