Po jednom z počiatočných útokov Iránu na území Saudskej Arábie zomrel na následky poranení v poradí už siedmy americký vojak. Informuje o tom TASR na základe nedeľňajšieho vyhlásenia Ústredného velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM) na sociálnej sieti X.
„Včera večer zomrel na následky zranení, ktoré utrpel počas prvotných útokov iránskeho režimu na Blízkom východe, príslušník ozbrojených síl USA,“ uviedlo americké velenie s tým, že vojak utrpel fatálne zranenia ešte 1. marca.
Ide celkovo o siedmeho príslušníka americkej armády, ktorý prišiel o život v aktuálnom konflikte s Iránom. „Hlavné bojové operácie pokračujú. Totožnosť padlého bojovníka bude utajená až do uplynutia 24 hodín od oznámenia najbližším príbuzným,“ dodalo na záver CENTCOM.