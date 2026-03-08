Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonoval so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom. Stal sa tak vôbec prvým západným lídrom, ktorý s najvyšším predstaviteľom Iránu hovoril od začiatku americko-izraelskej vojenskej operácie.
V rozhovore s Pezeškijánom Macron ostro apeloval, aby Teherán „okamžite prestal útočiť“ na okolité krajiny. „Irán musí tiež zaručiť slobodu plavby ukončením de facto uzavretia Hormuzského prielivu,“ zdôraznil francúzsky prezident. Zároveň vyzval na umožnenie bezpečnej repatriácie francúzskeho páru, ktorý sa v súčasnosti nachádza na veľvyslanectve v Teheráne.
Macron v telefonáte zopakoval aj pretrvávajúce obavy týkajúce sa iránskeho jadrového programu a „destabilizačných aktivít v regióne“. Ohľadom svojho druhého nedeľňajšieho rozhovoru s americkým prezidentom Donaldom Trumpom však Elyzejský palác neposkytol žiadne bližšie podrobnosti.