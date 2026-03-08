Nový iránsky najvyšší vodca bude s najväčšou pravdepodobnosťou opäť niesť priezvisko Chameneí. Naznačil to v nedeľu člen tamojšieho Zhromaždenia znalcov. Podľa viacerých svetových médií je jedným z najhorúcejších kandidátov na nástupcu nebohého Alího Chameneího jeho syn Modžtabá. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Zvolili sme si nového vodcu. Chameneího meno bude pokračovať,“ uviedol jeden z členov zhromaždenia s tým, že konkrétne meno čoskoro oficiálne oznámia. Zhromaždenie znalcov, ktoré tvorí 88 vplyvných duchovných, je jedným z najdôležitejších orgánov islamskej republiky a má výlučnú právomoc voliť a odvolávať najvyššieho vodcu.
Výber nového lídra však už teraz naráža na ostré reakcie zo zahraničia. Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že nový najvyšší vodca „nevydrží dlho“, pokiaľ nezíska priamy súhlas Spojených štátov. Izrael zas opakovane varoval, že akýkoľvek Chameneího nástupca sa stane legitímnym cieľom jeho vojenských útokov.