Britský premiér Keir Starmer v nedeľu telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o aktuálnej situácii na Blízkom východe. Rozhovor lídrov sa uskutočnil necelý deň po tom, čo Trump podrobil Starmera ostrej kritike za údajnú nedostatočnú podporu americkej vojenskej operácie proti Iránu.
„Lídri diskutovali o najnovšej situácii na Blízkom východe a vojenskej spolupráci medzi Spojeným kráľovstvom a USA prostredníctvom využitia základní Kráľovského letectva (RAF) na podporu kolektívnej sebaobrany partnerov v regióne,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa britského premiéra. Starmer podľa nej zároveň vyjadril úprimnú sústrasť Trumpovi a americkému ľudu po úmrtí šiestich amerických vojakov.
Hovorkyňa dodala, že obaja lídri sa tešia na ďalší spoločný rozhovor, ktorý by sa mal uskutočniť už čoskoro. Kancelária však odmietla špecifikovať, či premiér s Trumpom preberal aj jeho víkendové uštipačné komentáre na adresu Spojeného kráľovstva.
Týkali sa Starmerovho pôvodného odmietnutia povoliť USA využitie britských vojenských základní pre útoky na Irán. Premiér neskôr svoj postoj prehodnotil a Američanom poskytol dve základne na obranné účely. Argumentoval tým, že odvetné iránske raketové útoky ohrozujú britské záujmy a spojencov, čo si vyžadovalo zmenu postoja.
Šéf Bieleho domu však toto váhanie Londýnu nezabudol. V sobotu nazval Britániu len „niekdajším veľkým spojencom“ a Starmera obvinil, že sa snaží „pripojiť k vojnám, ktoré sme už vyhrali“.