Predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar vyzval ruské veľvyslanectvo v Budapešti, aby sa Moskva zdržala akéhokoľvek ovplyvňovania blížiacich sa maďarských parlamentných volieb. Reagoval tak na informácie o údajnom pôsobení ruských agentov v krajine. Ruská ambasáda obvinenia odmietla a opozičnému lídrovi poslala ironický odkaz. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti na základe správy servera szeretlekmagyarorszag.hu a televízie RTL.
Magyar vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti zdôraznil, že Maďarsko je krajinou ľudí milujúcich slobodu a jeho obyvatelia sú dedičmi bojovníkov z roku 1956. „Ako viete, tento rok oslavujeme 70. výročie nášho boja za slobodu. Maďarov sa nedalo zastrašiť v roku 1956 a nenechajú sa zastrašiť ani dnes,“ napísal kandidát na premiéra s tým, že jeho krajinu nemôže nikto vydierať.
V parlamentných voľbách 12. apríla podľa neho väčšina Maďarov potvrdí, že ich miesto je v európskom systéme a chcú žiť v slobodnom štáte bez vonkajších vplyvov. Prípadná budúca vláda strany TISZA sa bude usilovať o vyvážené vzťahy s Ruskou federáciou, no od Moskvy očakáva rešpekt k suverenite. „Dôrazne vyzývam ruské vedenie, aby sa zdržalo akéhokoľvek ovplyvňovania maďarských parlamentných volieb a vyhrážania sa Maďarom,“ dodal Magyar.
Jeho výzva prichádza po tom, čo opozičný líder aj viaceré investigatívne zdroje v uplynulých dňoch uviedli, že v Budapešti už týždne pracujú ruskí „politickí technológovia“ a trojčlenná skupina ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU, operujúca čiastočne pod diplomatickým krytím.
Ruské veľvyslanectvo v Budapešti na tieto obvinenia zareagovalo prostredníctvom odpovede pre komerčnú televíziu RTL, ktorá sa pýtala na údajný tím pod vedením Vadima Titova alebo Sergeja Kirijenka. Ambasáda prítomnosť agentov poprela a označila to za falošnú informáciu. V príspevku sa priamo obrátila aj na samotného Magyara s uštipačnými otázkami – pýtala sa ho, prečo rozširuje takéto správy, či mu pred voľbami klesajú preferencie, alebo či by snáď nepotreboval lepších poradcov.