Nový iránsky najvyšší vodca nevydrží vo svojej funkcii dlho, pokiaľ nezíska priamy súhlas administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bieleho domu to uviedol v nedeľňajšom rozhovore pre stanicu ABC News v reakcii na voľbu nástupcu nebohého Alího Chameneího.
„Bude musieť získať náš súhlas. Ak ho nedostane, nevydrží dlho. Chceme sa uistiť, že sa nebudeme musieť vracať každých desať rokov, keď nebudete mať prezidenta ako ja. Nechcem, aby sa ľudia museli o päť rokov vracať a robiť to isté znova, alebo ešte horšie, aby mali jadrovú zbraň,“ vyhlásil Trump na adresu nového iránskeho lídra, ktorého v nedeľu vybralo tamojšie Zhromaždenie znalcov po tom, čo Chameneí zomrel pri nedávnych americko-izraelských útokoch.
Americký prezident sa už predtým netajil ambíciou osobne sa podieľať na výbere nového najvyššieho vodcu. Na otázku redaktora, či by bol ochotný akceptovať a schváliť aj niekoho s úzkymi väzbami na starý režim, odpovedal kladne. „Áno, aby som vybral dobrého lídra, schválil by som to,“ podotkol s tým, že podľa neho existuje v Iráne množstvo ľudí, ktorí by americké podmienky spĺňali.
Šéf Bieleho domu v rozhovore zároveň obvinil Teherán z masívnych expanzívnych úmyslov. „Plánovali ovládnuť celý Blízky východ. Chystali sa zaútočiť, ich plánom bolo zaútočiť na celý región a ovládnuť ho,“ uviedol Trump. Dokonca nevylúčil ani krajnú možnosť, že by Spojené štáty vyslali do Iránu vlastné pozemné jednotky. Ich hlavným cieľom by v takom prípade bolo zaistiť tamojší obohatený urán.