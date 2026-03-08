V Michalovciach došlo v nedeľu k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazilo policajné auto s osobným vozidlom. Následkom zrážky museli záchranári previezť do nemocnice tri osoby. Dychové skúšky u oboch vodičov prítomnosť alkoholu vylúčili. Informáciu pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
„Nateraz môžeme potvrdiť, že na jednej z michalovských ulíc došlo k zrážke služobného cestného motorového vozidla Škoda Kodiaq a osobného motorového vozidla značky Kia Sportage,“ spresnila hovorkyňa s tým, že tri osoby previezla posádka rýchlej zdravotnej pomoci na ošetrenie. „Rozsah ich zranení nateraz nie je známy,“ dodala.
Polícia bezprostredne po nehode podrobila oboch vodičov dychovým skúškam, ktorých výsledky boli negatívne. Presné príčiny a okolnosti nehody sú momentálne v štádiu dokumentovania a vyšetrovania. „Viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť,“ uzavrela Illésová.