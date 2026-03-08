Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľňajšom rozhovore pre americkú stanicu NBC News vyhlásil, že zatiaľ nenadišiel čas na diskusiu o podmienkach prímeria a Irán musí pokračovať v bojoch pre dobro svojho ľudu.
„Ešte nie sme v tomto bode. Vojna by sa mala skončiť natrvalo. Pokiaľ sa k tomu nedostaneme, myslím si, že musíme pokračovať v bojoch pre dobro nášho ľudu a našej bezpečnosti,“ odpovedal Arákčí na otázku, aké podmienky by Teherán prijal na ukončenie vojny.
Šéf iránskej diplomacie reagoval aj na správy viacerých amerických médií, ktoré s odvolaním sa na spravodajské zdroje uviedli, že Rusko poskytuje Iránu informácie pre útoky na americké ciele. Arákčí priznal, že „spolupráca medzi Iránom a Ruskom nie je ničím novým“, no k samotnému zdieľaniu spravodajských dát sa odmietol vyjadriť. „Pomáhajú nám v mnohých rôznych smeroch, nemám žiadne podrobné informácie,“ dodal.
V súvislosti so sobotňajším ospravedlnením iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána okolitým štátom za nedávne útoky Arákčí spresnil, že Irán na svojich susedov neútočil zámerne. „Útočíme na americké základne, americké zariadenia a americké aktíva, ktoré sa, žiaľ, nachádzajú na pôde našich susedov,“ vysvetlil.
Minister sa vyjadril aj k možnosti, že by USA vyslali do Iránu pozemné jednotky. „Máme veľmi statočných vojakov, ktorí čakajú na každého nepriateľa, ktorý vstúpi na našu pôdu, aby s ním bojovali, zabili ho a zničili,“ konštatoval rázne. Zároveň odmietol tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o tom, že iránske rakety budú čoskoro schopné zasiahnuť USA. Považuje to za dezinformáciu a tvrdí, že Irán cielene vyrába rakety len s obmedzeným doletom pod 2000 kilometrov, pretože nechce byť vnímaný ako globálna hrozba.
V závere rozhovoru sa Arákčí odmietol vyjadriť k menu nástupcu nebohého najvyššieho vodcu Alího Chameneího, ktorého podľa štátnych médií v nedeľu zvolilo iránske Zhromaždenie znalcov. Upozornil však, že toto rozhodnutie je výlučne na Iráncoch, a nie na americkom prezidentovi, ktorý nedávno vyhlásil, že sa chce na voľbe nového lídra podieľať.