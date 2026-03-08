Je veľký predpoklad, že ceny pohonných látok na Slovensku budú rásť. V súvislosti so situáciou na Blízkom východe to v relácii STVR O 5 minút 12 uviedol minister pôdohospodárstva Richard Takáč v diskusii s predsedom opozičnej SaS Branislavom Gröhlingom. Vláda bude podľa Takáča na rast cien benzínu a nafty určite reagovať, konkrétne opatrenia však zatiaľ nepredstavil. Informuje o tom TASR.
Ceny pohonných látok v celej Európskej únii budú podľa Takáčových slov rapídne narastať a situácia sa bude zhoršovať. „Čiže aj my budeme musieť prijať určité rozhodnutia, ktoré budú podobné ako v iných krajinách EÚ,“ priblížil agrominister. Gröhling na to reagoval s tým, že ak chce vláda pomôcť, opozícia už má v parlamente pripravený návrh na zníženie spotrebných daní, ktorý by poslal ceny okamžite dole. Vyzval koalíciu na jeho podporu, čo však Takáč odmietol s argumentom, že by to spôsobilo výpadok vo verejných financiách.
Diskusia sa dotkla aj domácej ekonomiky. Takáč informoval, že nemecký majiteľ odmietol akúkoľvek diskusiu o predaji cukrovaru Považský cukor. „Sú rozhodnutí, že to zatvárajú, nechcú predávať. Robia z toho určitý distribučný sklad, priestory si nechávajú,“ spresnil. Podľa Gröhlinga firmy odchádzajú zo Slovenska práve pre nepriaznivé podnikateľské prostredie, ktoré vytvára súčasná vládna koalícia. „Tieto firmy odchádzajú pre politiku tejto vlády a pre to, čo prináša v rámci jednotlivých zákonov. Tých firiem, ktoré odišli zo Slovenska za ostatné obdobie, mám vypísaných 13,“ podčiarkol šéf liberálov.
Minister pôdohospodárstva následne dôrazne odporučil, aby premiér Robert Fico nešiel rokovať na Ukrajinu. „Z tohto miesta odporúčam pánovi predsedovi vlády nejsť do Kyjeva v žiadnom prípade. Neodporúčam ani jednou nohou vstúpiť na Ukrajinu, lebo po tom, ako sa vyhráža prezident Zelenskyj pánovi Orbánovi, je veľký predpoklad – som o tom osobne presvedčený –, že sú ľudia na Ukrajine, ktorí sú schopní zastreliť predsedu vlády SR len preto, lebo má suverénny postoj a iný názor, ako si želá pán Zelenskyj,“ vyhlásil Takáč. Líder SaS Gröhling priznal, že ukrajinský prezident mohol svoje vyjadrenia na adresu maďarského premiéra formulovať inak. „V tomto prípade budem kritický, takto sa to nemalo komunikovať,“ povedal s tým, že Zelenskyj sa mal takýchto vyjadrení zdržať.
V závere relácie Gröhling opätovne zdôraznil výsledky straníckeho kongresu, po ktorom bývalý predseda SaS Richard Sulík nebude kandidovať v budúcich voľbách a Jana Bittó Cigániková končí vo vedení. „A ja už ani nepripustím to, aby sme sa rozprávali, či Richard Sulík bude alebo nebude. Pretože je to moje rozhodnutie v rámci stanov, ktoré môžem mať. Je to potvrdené kongresom a nebudem ani len uvažovať, že by bol Sulík niekde v exekutíve, vo funkcii vo vláde alebo podobné iné informácie, ktoré som už počul sa šíriť,“ uzavrel rázne Gröhling.