Francúzsky prezident Emmanuel Macron navštívi v pondelok Cyprus. V nedeľu to uviedol jeho úrad. Francúzsko už skôr oznámilo nasadenie svojich vojnových lodí vo východnom Stredomorí po útoku dronov na tento ostrovný štát. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Macron sa stretne so svojím cyperským náprotivkom Nikosom Christodoulidesom a gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom, aby prejavil „solidaritu“ a podrobne opísal kroky na „posilnenie bezpečnosti okolo Cypru a vo východnom Stredozemí,“ uviedol Elyzejský palác.
Návšteva sa uskutoční v čase, keď neďalekým regiónom Blízkeho východu zmieta vojna, v rámci ktorej USA a Izrael letecky útočia na Irán. Cyprus sa v pondelok stal terčom útokov dronov. V reakcii na to Macron nariadil vyslanie francúzskej lietadlovej lode Charles de Gaulle do Stredozemného mora, pričom na samotný Cyprus zamieri fregata a jednotky protivzdušnej obrany.