Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) uviedol, že premiér Robert Fico chce rokovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o tom, aby Ukrajina napĺňala svoje záväzky. Podpredseda Národnej rady SR Martin Dubéci (PS) naopak reagoval, že blokovanie finančnej pomoci Ukrajine by nebolo v národnoštátnom záujme Slovenska. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii televízie TA3 V politike, o ktorých informuje TASR.
„Poslali sme dve nóty na ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré nám dodnes neodpovedali, so žiadosťou, aby sme sa tam mohli ísť pozrieť. Rovnako aj Európska únia prostredníctvom veľvyslankyne v Kyjeve požiadala o inšpekciu. Dnes máme 40. deň od údajného napadnutia ropovodu Družba a nemáme žiadnu relevantnú odpoveď. Chceme, aby sa Ukrajina správala naozaj partnersky voči Slovensku, ktoré ju podporuje v jej ceste do Únie,“ uviedol Blanár. Zároveň potvrdil slová premiéra, že Slovensko je v prípade nevyhnutnosti pripravené prijať ďalšie recipročné opatrenia.
Podľa Dubéciho by bolo vhodné riešiť sporné otázky priamo na mieste. „Ak chce niekto obhajovať slovenský národný záujem, mal by nabrať odvahu a ísť do Kyjeva a tieto veci si vydiskutovať priamo s partnerom,“ odkázal do radov koalície. Pripustil však, že ukrajinská strana by mala byť transparentnejšia a považuje za zásadný problém, že informácie z Kyjeva neplynú. Myslí si však, že k situácii došlo aj v dôsledku zlyhania zahraničnej politiky Ficovej vlády.
Debata sa dotkla aj vývoja na energetickom trhu. Blanár upozornil, že eskalácia konfliktu na Blízkom východe a napätie v oblasti Hormuzského prielivu tlačia na rast cien ropy. Zopakoval, že ropovod Družba je pre Slovensko kľúčový a od Leyenovej očakáva, že bude v tejto veci aktívna. Dubéci naopak spochybnil argumenty o výhodnosti ruskej ropy. „Nerozumiem tomu, prečo sa v tejto situácii stále upíname na ruskú ropu, keď by sme mali diverzifikovať zdroje,“ povedal s tým, že nie je dlhodobo udržateľné spoliehať sa na dodávky cez vojnové územie.
Šéf diplomacie reagoval, že Slovensko už na diverzifikácii dodávok pracuje. „V súčasnosti už Slovnaft objednal niekoľko tankerov z viacerých krajín, urobil to ešte v predstihu, dokonca robí ďalšie objednávky,“ priblížil. Pripomenul tiež, že vláda vyhlásila stav ropnej núdze a uvoľnila časť zásob zo štátnych hmotných rezerv, aby rafinéria mohla vyrábať dostatok palív pre domáci trh.
Politici rozoberali aj situáciu na Blízkom východe. Obaja sa zhodli, že vzájomné útoky aktérov v regióne predstavujú porušenie medzinárodného práva. Dubéci však pripomenul, že iránsky režim zabil v posledných týždňoch desaťtisíce svojich občanov, podporoval terorizmus a budoval ilegálny nukleárny program. Blanár na záver upozornil na riziko ďalšej migračnej vlny. „Musíme posilniť kontroly na schengenských hraniciach, rovnako posilniť Frontex. Ak budú utečenci preukazovať, že utekajú pred vojnou, máme systém na to, aby sme im mohli pomôcť,“ uzavrel.