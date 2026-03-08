Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) avizuje možné zvýšenie volebnej kaucie pre kandidujúce politické strany, a to pravdepodobne až na 35 000 eur. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia a jej nahradenie hlasovaním na ambasádach odôvodňuje potrebou naplniť princíp priamej a tajnej voľby. Informuje o tom TASR na základe ministrových vyjadrení v diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24.
„Čo sa týka ďalších návrhov, počul som o zvýšení kaucie. Pracuje sa na tom a mám pocit, že to je niekde okolo 35 000 eur, čo nepovažujem za niečo zásadné,“ povedal Kaliňák. Nemyslí si, že by takáto suma bola pre strany likvidačná. Argumentuje tým, že navýšenie by politickému subjektu s reálnou podporou nemalo robiť problém. Pri voľbách do Národnej rady SR je v súčasnosti kaucia stanovená na 17 000 eur.
Kaliňák sa dotkol aj ústupu koalície od zákona, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO). Tento krok označil za priznanie, že „má niekto vyššiu kartu“. Európska únia totiž pre plánované zmeny odložila rokovania o šiestej platbe z plánu obnovy. „Pre nás je dôležitejšie, aby Slovensko malo v čase tejto krízy k dispozícii všetky zdroje, ktoré má mať,“ vyhlásil minister s tým, že téma sa v budúcnosti zrejme opäť otvorí. „Pozrú sa na hlavné výhrady zo strany Európskej únie alebo Komisie a to sa zohľadní pri pravdepodobne ďalšom návrhu,“ doplnil.
Témou diskusie bolo aj prípadné zlúčenie strán Smer-SD a Hlas-SD. Kaliňák tvrdí, že to aktuálne nie je na stole, hoci spájanie subjektov z rovnakého politického spektra je podľa neho vždy v hre. „Hlas viackrát deklaroval, že chce byť samostatný,“ podotkol. Na margo poslanca Jána Ferenčáka, ktorý opustil poslanecký klub Hlasu, no zostal členom strany, minister uviedol: „Keď prejaví záujem, my sa s ním určite veľmi radi budeme baviť.“
Šéf rezortu obrany nateraz nevidí dôvod na to, aby vláda žiadala parlament o vyslovenie dôvery pre dlhovú brzdu. Upozornil na nejednoznačnosť ústavného zákona a pripomenul, že parlament len vo februári odmietol opozičný návrh na vyslovenie nedôvery kabinetu. Zároveň reagoval na nedávnu kritiku predsedu koaličnej SNS Andreja Danka voči premiérovi Robertovi Ficovi, ktorú nepovažuje za oprávnenú.