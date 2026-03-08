Koaličná strana Hlas-SD nateraz nebude predkladať do Národnej rady SR návrh na vypustenie jedného volebného obvodu z Ústavy SR. Dôvodom je fakt, že v tejto veci nedospela k dohode s ďalšími politickými stranami. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa poslaneckého klubu Hlasu Róberta Puciho pre TASR.
„Čo sa týka vypustenia jedného volebného obvodu z Ústavy SR, je to stále cieľom našej strany. Avšak keďže rokovania s ostatnými parlamentnými stranami nesmerujú k dohode v blízkej dobe, tento návrh teraz do parlamentu predkladať nebudeme,“ uviedol Puci.
Hlas-SD presadzoval zrušenie jedného volebného obvodu už v rámci poslednej novelizácie ústavy. Návrh však vtedy v parlamente nezískal dostatočnú podporu, a to ani zo strany koaličných partnerov. Predseda Národnej rady SR Richard Raši koncom vlaňajška avizoval, že strana sa chce k téme ešte vrátiť, no zatiaľ na zmenu nenašla dosť hlasov. Téma sa mala podľa neho otvoriť v prípade, ak by sa predkladala novelizácia ústavy pre predĺženie volebného obdobia samosprávam.
Návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov by sa však nakoniec mal v parlamente riešiť ako samostatný bod. Róbert Puci priblížil, že na tomto kroku už existuje dohoda v koalícii, ako aj s opozičným KDH, pričom návrh by mali predložiť na aprílovú schôdzu. Kresťanskí demokrati už skôr deklarovali, že vo všeobecnosti predĺženie volebného cyklu samospráv podporujú, k samotnému návrhu sa však definitívne vyjadria až po tom, keď uvidia jeho finálnu podobu.