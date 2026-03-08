Rajec a Bratislava Predseda vlády SR Robert Fico vo svojom najnovšom vyhlásení ostro vystúpil voči ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému pre zastavenie dodávok ropy. Zároveň avizoval utorkové stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou v Paríži, kroky na obnovu výroby hliníka v Žiari nad Hronom a varoval pred novou migračnou vlnou.
Premiér sa občanom prihovoril z Rajca, kde sa zúčastnil na oslavách Medzinárodného dňa žien. Pri tejto príležitosti zdôraznil hodnotové ukotvenie svojej strany, ktorá podľa jeho slov uznáva výlučne dve pohlavia a manželstvo vníma jedine ako zväzok muža a ženy. Hlavná časť jeho prejavu sa však sústredila na geopolitické a ekonomické výzvy.
Zablokovaná pôžička pre Kyjev a spor o ropovod
Slovenský premiér obvinil ukrajinského prezidenta z toho, že zastavením tranzitu ropy permanentne poškodzuje Slovensko v snahe donútiť ho k zmene mierového postoja na vojnový. Zastavenie dodávok cez ukrajinské územie označil za krok, ktorý krajine prinesie obrovské straty na cenách komodity aj prepravných poplatkoch. Rafinéria Slovnaft už podľa neho musela začať čerpať ropu zo štátnych hmotných rezerv.
Ako odvetu za tento postup Slovensko spolu s Maďarskom podľa Fica zablokovali vojenskú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorú označil za nenávratný dar. Premiér zároveň vyjadril podozrenie, že by Ukrajina mohla ropovod úmyselne zničiť, pričom argumentoval, že aktuálne satelitné snímky žiadne poškodenie infraštruktúry neukazujú.
Túto tému chce Fico otvoriť v utorok ráno v Paríži na stretnutí s predsedníčkou Európskej komisie. Plánuje sa jej spýtať, dokedy bude komisia uprednostňovať záujmy Ukrajiny ako nečlenského štátu pred životne dôležitými národnoštátnymi záležitosťami Slovenska a Maďarska. Dodal tiež, že je pripravený ponúknuť slovenské opravárenské kapacity.
Ceny elektriny a záchrana priemyslu
Okrem ropy sa chce premiér s von der Leyenovou rozprávať aj o cenách elektrickej energie, ktoré podľa neho pre nezmyselné klimatické ciele likvidujú európsky priemysel. Vláda sa v tejto súvislosti zameriava na dva hlavné ciele:
- Obnova výroby v Žiari nad Hronom: Kabinet pripravuje finančne náročné opatrenia na opätovné spustenie výroby primárneho hliníka, ktorá bola odstavená pre vysoké ceny energií.
- Tlak na zmenu cenotvorby v EÚ: Fico apeluje na dohodu členských štátov o novej a prijateľnejšej tvorbe cien elektriny, aby dokázala Európa konkurovať trhom v Ázii a USA.
Obavy z vojny v Iráne a novej migrácie
V súvislosti s globálnou bezpečnosťou premiér varoval pred eskaláciou konfliktu v Iráne, ktorý by mohol viesť k celosvetovej vojne a skokovému rastu cien energií. Upozornil, že vojenské zásahy západných krajín na Blízkom východe v minulosti zanechali len rozvrátené štáty a chaos, čo je hlavným spúšťačom nelegálnej migrácie.
Fico preto avizoval, že požiada ministra vnútra o mobilizáciu bezpečnostných zložiek a vykonanie cvičení na určených úsekoch štátnej hranice, aby bolo Slovensko pripravené na prípadné nové migračné vlny.
Ostrá kritika opozície a obrana šéfa SIS
Záver svojho vyhlásenia venoval premiér domácej politike, pričom opozíciu opakovane označil za opozičné deti.
- Dopravná nehoda šéfa SIS: Fico sa rázne zastal riaditeľa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara a odmietol výzvy na jeho odstúpenie pre nedávnu dopravnú nehodu. Opozícii pripomenul minulosť bývalého špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý podľa neho zotrval vo verejnom živote aj po spôsobení smrteľnej nehody.
- Podvody s DPH: Odmietol tiež tvrdenia, že by Slovensko bolo zodpovedné za tretinu všetkých podvodov s DPH v rámci Európskej únie. Odvolal sa na oficiálnu správu európskych orgánov, podľa ktorej je podiel Slovenska na celkových škodách v EÚ na úrovni jedného percenta.