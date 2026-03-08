Pri príležitosti sviatku všetkých žien Policajný zbor zdôrazňuje, že ochrana bezpečnosti, dôstojnosti a základných práv žien patrí medzi jeho najvyššie priority. Každá žena by mala mať právo žiť bez strachu, násilia a obmedzovania vo verejnom aj súkromnom priestore.
Uznanie pre ženy v uniformách
Polícia vyjadruje vďaku všetkým ženám, ktoré svojou prácou a osobným nasadením prispievajú k bezpečnosti a stabilite spoločnosti. Mimoriadne uznanie patrí tým, ktoré pôsobia priamo v radoch Policajného zboru. Ženy tu zastávajú široké spektrum odborných, výkonných i riadiacich pozícií a každodenne sa podieľajú na ochrane života, zdravia a majetku občanov. Pri výkone služby preukazujú profesionalitu, schopnosť zvládať náročné situácie a neraz stoja v prvej línii pri ochrane verejnosti.
Slová prezidentky Policajného zboru
Prezidentka Policajného zboru Jana Maškarová pri tejto príležitosti adresovala ženám povzbudivé slová. Ako žena sa im prihovorila s úctou a uznaním. Uviedla, že si plne uvedomuje, koľko síl si vyžaduje zladiť službu občanom v bezpečnostnej zložke a pracovné povinnosti s osobným životom. Všetkým popriala, aby mali okolo seba rešpekt, podporu a bezpečné prostredie na plný rozvoj svojho potenciálu.
Ochrana pred násilím a dôležitosť prevencie
Muži zákona zároveň upozorňujú, že ženy sú častejšie vystavené riziku rôznych foriem trestnej činnosti, ako je domáce násilie, sexuálne útoky či obťažovanie. Tieto skutky sa často odohrávajú v prostredí blízkych vzťahov a bývajú sprevádzané psychickým nátlakom alebo dlhodobým zastrašovaním. Prevencia, včasné rozpoznanie varovných signálov a dostupnosť pomoci sú preto kľúčové.
Jana Maškarová apeluje na verejnosť, aby situáciu nepodceňovala, ak sa žena stane obeťou alebo svedkom násilia. Podľa jej slov by mali ženy bez váhania kontaktovať políciu prostredníctvom tiesňovej linky 158, keďže každé oznámenie môže pomôcť predísť vážnejším následkom.
Dlhodobá snaha o bezpečnejšie prostredie
Policajný zbor dlhodobo realizuje preventívne aktivity a aktívne spolupracuje s odbornými organizáciami pri poskytovaní pomoci obetiam. Cieľom bezpečnostných zložiek nie je len dôsledné objasňovanie a vyšetrovanie prípadov násilia, ale aj zvyšovanie informovanosti verejnosti o možnostiach podpory. Spoločným úsilím je možné prispieť k tomu, aby sa bezpečnosť žien stala absolútnou samozrejmosťou a nie výnimkou.