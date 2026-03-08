Slovenská republika zrealizovala ďalšie tri repatriačné lety z Blízkeho východu. V sobotu (7. marca) prepravila do bezpečia 115 osôb zo saudskoarabského Rijádu a ománskeho Maskatu, z toho 102 Slovákov. Celkový počet evakuovaných po 12 letoch tak vzrástol na 484, pričom do utorka (10. marca) sú nateraz plánované ďalšie štyri rotácie. Informuje o tom TASR na základe správy komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„MZVEZ SR v súčinnosti s rezortmi obrany a vnútra intenzívne pracuje na organizácii ďalších letov. Nad rámec doteraz naplánovaných repatriácií sa aktuálne podarilo získať nevyhnutné povolenia a pridať evakuačný let. Ten v utorok poletí do Spojených arabských emirátov, kde je zaregistrovaných najviac slovenských občanov,“ priblížil rezort diplomacie.
Vládny špeciál ministerstva vnútra priviezol v rámci prvej sobotnej repatriácie zo Saudskej Arábie 32 občanov. „Druhý špeciál zároveň úspešne dopravil z ománskeho Maskatu ďalších 72 pasažierov. Rovnako z Maskatu dorazil aj vojenský špeciál ministerstva obrany s 11 občanmi. Na palubách slovenských repatriačných letov boli okrem 102 občanov SR tiež pasažieri z Česka, Írska, Nemecka, Portugalska, Rumunska a Slovinska,“ dodalo ministerstvo.
Od začiatku evakuačných operácií tak Slovensko prepravilo do bezpečia už 360 vlastných občanov. „V rámci solidarity a partnerských mechanizmov poskytla Slovenská republika pomoc tiež 124 občanom ďalších 25 národností. Slovenskej strane a jej občanom poskytlo kapacity na repatriáciu súčasne viacero partnerských krajín, predovšetkým Česko, Malta, Rakúsko, Slovinsko či Taliansko,“ spresnilo MZVEZ SR.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na záchranných letoch, a ocenil prácu konzulárno-krízového tímu priamo na letisku v Maskate. Rezort podotkol, že naďalej hľadá možnosti na zintenzívnenie evakuácií v závislosti od bezpečnostnej situácie.
Dôležité upozornenie pre občanov SR v zahraničí:
Ministerstvo opätovne vyzýva ľudí na dobrovoľnú registráciu cez webstránku i.mzv.sk/registracia alebo aplikáciu Svetobežka. Rezort však upozorňuje, že samotná registrácia ešte neznamená automatické zaradenie na repatriačný let.
- V prípade núdze kontaktujte Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR: +421 2 5978 5978 alebo +421 906 075 978.
- Núdzová linka je k dispozícii nepretržite vo všetkých časových pásmach.