Osobitný vyslanec USA Steve Witkoff v sobotu potvrdil, že Rusko dostalo dôrazné varovanie, aby Teheránu neposkytovalo spravodajské informácie o prebiehajúcom vojenskom konflikte. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.
Viaceré americké médiá, vrátane stanice CNN či denníkov The Washington Post a The New York Times, predtým s odvolaním sa na zdroje z prostredia spravodajských služieb uviedli, že Kremeľ údajne poskytuje Teheránu citlivé údaje o polohe a pohybe amerických vojakov, lodí a lietadiel.
Na palube prezidentského špeciálu Air Force One dostal Witkoff priamu otázku, či zástupcom Moskvy jasne tlmočil požiadavku, aby Teheránu neposkytovali žiadne strategické informácie. „To som povedal veľmi dôrazne,“ reagoval stručne vyslanec, ktorý inak vedie americkú delegáciu v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine a už niekoľkokrát sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Americký prezident Donald Trump na margo týchto zistení vyhlásil, že nedisponuje žiadnymi informáciami o tom, že by Rusko vojensky či spravodajsky podporovalo Irán. „Ak áno, tak svoju prácu nerobia veľmi dobre, pretože Iránu sa príliš nedarí,“ podotkol šéf Bieleho domu.
Moskva sa do súčasného konfliktu na Blízkom východe oficiálne nezapája. Rusko a Irán však ešte v minulom roku uzavreli dohodu o „strategickom partnerstve“, ktorá zahŕňa aj úzku spoluprácu vo vojenskej a zbrojnej oblasti. Dokument síce neobsahuje vzájomnú povinnosť vojensky zasiahnuť v prípade napadnutia, no obe krajiny si dlhodobo vymieňajú techniku. Kým Rusko je kľúčovým dodávateľom zbraní do Iránu, Teherán zásobuje Moskvu dronmi a raketami pre vojnu proti Ukrajine.