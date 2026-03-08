Americký prezident Donald Trump v sobotu obvinil Irán z útoku na vlastnú dievčenskú školu v meste Mínáb v provincii Hormozgán na juhu krajiny. Podľa iránskych úradov pri ňom minulú sobotu zahynulo viac ako 150 ľudí, prevažne študentiek.
„Myslíme si, že to urobil Irán. Pretože, ako viete, ich munícia je veľmi nepresná. Nemajú absolútne žiadnu presnosť,“ povedal šéf Bieleho domu novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
Samotný incident a počet obetí doposiaľ nezávislé zdroje nepotvrdili. Agentúra AFP uviedla, že na miesto nemala prístup, aby mohla situáciu overiť. K údajnému útoku sa neprihlásil Izrael ani Spojené štáty, pričom Pentagón už potvrdil, že incident vyšetruje. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio zároveň zdôraznil, že USA „by školu úmyselne nenapadli“.
Teherán z tragédie naopak viní Washington. Iránske Revolučné gardy v piatok vyhlásili, že zaútočili na americkú leteckú základňu Zafra v Spojených arabských emirátoch (SAE) práve preto, že odtiaľ mal byť riadený útok na spomínanú školu. „Letecká základňa Zafra, ktorá patrí americkým teroristom v regióne, bola napadnutá pomocou dronov a navádzaných rakiet,“ uviedli gardy vo vyhlásení pre štátnu televíziu.
Denník The New York Times (NYT) však vo štvrtok upozornil, že vyhlásenia ozbrojených síl USA o útoku na námorné ciele v blízkosti Hormuzského prielivu „naznačujú, že útok na školu s najväčšou pravdepodobnosťou vykonali oni“. Analýza príspevkov na sociálnych sieťach z času útoku, ako aj fotografií a videí od svedkov podľa denníka ukazuje, že škola bola zasiahnutá presne v rovnakom čase ako neďaleké námorné základne iránskych gárd.