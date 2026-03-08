Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že „dve lietadlové lode“ z Veľkej Británie už na podporu svojej vojny na Blízkom východe nepotrebuje. Ide o jeho najnovšiu ostrú kritiku postoja Londýna k prebiehajúcemu konfliktu s Iránom.
„Spojené kráľovstvo, náš niekdajší veľký spojenec, možno najväčší zo všetkých, konečne vážne uvažuje o vyslaní dvoch lietadlových lodí na Blízky východ,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social. „To je v poriadku, premiér Keir Starmer, už ich nepotrebujeme – ale budeme si to pamätať. Nepotrebujeme ľudí, ktorí sa zapájajú do vojen, keď sme už vyhrali!“ dodal šéf Bieleho domu.
Spojené kráľovstvo podľa britských médií a ministerstva obrany urýchlilo prípravu lietadlovej lode HMS Prince of Wales, hoci zatiaľ nepadlo žiadne oficiálne rozhodnutie o jej nasadení do vojnovej zóny. Plavidlo sa momentálne nachádza v prístave Portsmouth v južnom Anglicku.
Britský premiér Keir Starmer nahneval amerického prezidenta po tom, čo spočiatku odmietol akúkoľvek účasť v americko-izraelskej vojne s Iránom, ktorá sa začala 28. februára. Neskôr však súhlasil s požiadavkou USA využiť dve britské vojenské základne na „špecifické obranné operácie s cieľom zabrániť Iránu v odpaľovaní rakiet do regiónu“. Ide o základňu vo Fairforde v západnom Anglicku a komplex Diego García na Čagoských ostrovoch v Indickom oceáne.
Starmer, ktorý v minulosti pôsobil ako právnik v oblasti ľudských práv, obhajoval svoje pôvodné rozhodnutie tým, že akýkoľvek krok Spojeného kráľovstva „musí mať vždy zákonný základ a premyslený plán“. Neskôr však trval na tom, že zmena postoja bola správna, pretože iránske odvetné útoky raketami a dronmi ohrozili britské záujmy a spojencov v regióne.