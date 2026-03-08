Americké a izraelské útoky zasiahli v sobotu ropný sklad v Teheráne. Ide o prvý zaznamenaný útok na ropnú infraštruktúru islamskej republiky. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránske štátne médiá.
„Ropný sklad v južnej časti Teheránu sa stal terčom útoku USA a sionistického režimu,“ uviedla štátna tlačová agentúra IRNA. Zasiahnutý sklad sa nachádzal v blízkosti dôležitej ropnej rafinérie. Agentúra IRNA však jedným dychom dodala, že samotné zariadenia rafinérie „neboli poškodené vojenskými útokmi“.