Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu oznámila, že Taliansko z bezpečnostných dôvodov vysiela na Cyprus svoju fregatu. Tento krok prichádza po tom, ako britskú vojenskú základňu Akrotiri nachádzajúcu sa na ostrove zasiahol v pondelok dron. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Aby sme zaistili bezpečnosť hraníc Európskej únie, vysielame na Cyprus taliansku fregatu. Ide o akt európskej solidarity, ale predovšetkým prevencie,“ uviedla Meloniová.
Zároveň však zdôraznila neutrálnu pozíciu Ríma. „Naše stanovisko je veľmi jasné: Taliansko nie je súčasťou tohto konfliktu a nemá v úmysle sa doň zapojiť,“ dodala premiérka.
Podľa talianskych médií fregata Federico Martinengo, ktorá je vybavená raketami a viac ako 160-člennou posádkou, vyplávala z mesta Taranto na juhu Talianska už v piatok popoludní. Meloniová zároveň potvrdila, že Taliansko o situácii aktívne rokuje so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom s cieľom „zabrániť ďalšej eskalácii“ napätia v regióne.
Agentúra AFP pripomína, že talianska premiérka už vo štvrtok oznámila plány na odoslanie systémov protivzdušnej obrany do krajín v Perzskom zálive, aby ich pomohla chrániť pred iránskymi vzdušnými útokmi.