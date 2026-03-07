Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka považuje snahy politikov aktívne sa zapájať do neskončených trestných konaní za mimoriadne škodlivé. Uviedol to v reakcii na vyjadrenia opozičnej poslankyne Martiny Bajo Holečkovej (SaS), ktorá avizovala podanie podnetu v súvislosti s prebiehajúcou akciou policajnej inšpekcie.
Poslankyňa predtým označila za nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal po tom, ako sudca bratislavského mestského súdu spochybnil opodstatnenosť obvinenia zadržaných policajtov zo skupiny takzvaných čurillovcov a prepustil ich na slobodu.
„Aj bez verejných výziev či podnetov od politikov som si plne vedomý zákonných oprávnení a povinností a vždy som ich uplatňoval v záujme ochrany zákonnosti. Nepripustím akékoľvek snahy o zasahovanie do neskončených trestných vecí zo strany politikov vytváraním verejného tlaku,“ skonštatoval Žilinka na sociálnej sieti.
Generálny prokurátor zároveň odmietol vyvolávanie zdania, že by v prípade nekonal. Vyjadrenia, že je jeho nečinnosť nepredstaviteľná, podľa neho nezodpovedajú realite.
Policajtov Jána Č. a Pavla Ď., ktorých Úrad inšpekčnej služby zadržal v utorok (3. marca) v rámci akcie Kajúcnik, nevzal Mestský súd Bratislava I v piatok (6. marca) do väzby. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor podal návrh na nepríslušný súd, pričom sudca spochybnil aj samotnú opodstatnenosť vzneseného obvinenia. O sťažnosti prokurátora bude 16. marca rozhodovať Krajský súd v Bratislave.