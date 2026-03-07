Policajti aktuálne zasahujú pri tragickej dopravnej nehode pri obci Cerová v okrese Senica. Podľa prvotných informácií sa na ceste II/501 čelne zrazilo osobné auto s elektrickou trojkolkou. Pri zrážke prišiel o život 84-ročný muž. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.
Podľa vyjadrenia polície vodič osobného auta Škoda Octavia obiehal iné vozidlo, pričom sa čelne zrazil s elektrickou trojkolkou jazdiacou v protismere. Pri silnom náraze utrpel starší muž zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol.
Presné príčiny, miera zavinenia a ďalšie okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody budú predmetom prebiehajúceho policajného vyšetrovania.