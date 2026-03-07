Jana Bittó Cigániková nateraz neodchádza z opozičnej strany SaS. Uviedla to po tom, ako ju delegáti sobotňajšieho kongresu nezvolili do republikovej rady strany. Kongres tiež odmietol návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb. Bittó Cigániková v súvislosti so svojím budúcim politickým vývojom dodala, že chce stáť po boku Sulíka. Informuje o tom TASR.
„Zostávam v strane s tým, že uvidím, aký ďalší vývoj bude v kandidatúre Richarda Sulíka a či vôbec kandidovať bude. Úprimne, ľudsky, ja neviem úplne urobiť takýto obrat, že keď fúka iný vietor, tak ja hneď prezlečiem kabát. Čiže toto nie som úplne ja. A neviem sa nejakým spôsobom vykašľať na človeka, ktorý stvoril stranu, ktorú som považovala za ideálnu. SaS už jednoducho oddnes bude iná,“ uviedla.
Rozhodnutie väčšiny členov kongresu však rešpektuje. Priznala tiež, že svoj koniec v republikovej rade SaS očakávala. „Predseda Branislav Gröhling mal podporu. Ja som nevedela, akú veľkú. Je to jednoznačné, členovia rozhodli. Pokúsila som sa bojovať za to, čomu verím, no členovia to vidia jednoducho inak. Jednoznačne stoja za tým, o čom rozhodol Branislav Gröhling. Pre mňa je to týmto pádom vybavené a dnes je posledný deň, kedy sa k tomuto vyjadrujem,“ poznamenala.
Odmietnutie návrhu, aby bol Sulík na kandidátnej listine SaS do nasledujúcich parlamentných volieb, je podľa nej šokujúce. „Dostal hlas od predkladateľa a odo mňa. Pre mňa je to šokujúce, mne nepripadá tá vec až taká jednoznačná – takto si popraviť zakladateľa a čestného predsedu,“ okomentovala hlasovanie.
Rozhodnutie stáť v budúcnosti po boku Sulíka vníma ako ľudské gesto. „Nechcem opustiť človeka, ktorý mi dal životnú príležitosť a vybudoval SaS. Chcem stáť po jeho boku. Ak sa on rozhodne, že bude kandidovať inde, budem kandidovať s ním. Možno sa však rozhodne, že kandidovať nebude, a potom nebudem ani ja,“ dodala na záver poslankyňa.