Delegáti kongresu opozičnej SaS odmietli návrh, aby bol bývalý šéf strany Richard Sulík na kandidátnej listine do nasledujúcich parlamentných volieb. Rozhodli tiež o viacerých personálnych zmenách v straníckych orgánoch. V republikovej rade SaS skončili Jana Bittó Cigániková a Martin Barto, mandát v nej získali Ľudovít Paulis, Peter Čech a Miroslava Bátovská. O výsledkoch 22. kongresu informuje TASR na základe správy z komunikačného oddelenia strany.
„Na sobotňajšom kongrese sme hlasovali aj o uznesení, ktoré navrhol Dušan Kelle, o tom, aby bol Richard Sulík v najbližších parlamentných voľbách na kandidátnej listine. Tento návrh neprešiel, dostal iba dva hlasy, a to od navrhovateľa Dušana Kelleho a Jany Bittó Cigánikovej,“ poznamenal líder SaS Branislav Gröhling.
Gröhling to vníma ako podporu svojho rozhodnutia a jasný signál, že strana sa chce sústrediť na budúcnosť. „Drvivá väčšina delegátov podporila moje rozhodnutie. Táto kapitola je uzavretá a SaS pokračuje v písaní nového príbehu. Pred dvadsiatimi rokmi bolo Slovensko tatranským tigrom a SaS chce byť tou stranou, ktorá v budúcej vláde pomôže Slovensku opäť sa k tomuto úspechu vrátiť,“ dodal.
Strana na kongrese rozhodla aj o viacerých personálnych zmenách vo svojich orgánoch. Delegáti si volili troch členov republikovej rady, keďže mandát v nej končil Paulisovi, Bartovi a Bittó Cigánikovej. Svoj post obhájil len Paulis, do republikovej rady k nemu zvolili Čecha a Bátovskú. Do rozhodcovskej komisie SaS zvolila Daniela Kraveca a do revíznej komisie Petra Jurča.