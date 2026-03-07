Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Martina Bajo Holečková (SaS) podá podnet na Generálnu prokuratúru SR v súvislosti s akciou policajnej inšpekcie, pri ktorej zadržali aj policajtov zo skupiny takzvaných čurillovcov. Chce, aby generálny prokurátor Maroš Žilinka preveril konanie dozorových prokurátorov počas zásahu.
Poslankyňa tak reaguje na rozhodnutie bratislavského mestského súdu, ktorý v piatok (6. marca) večer nevzal policajtov Jána Č. a Pavla Ď. do väzby, ale prepustil ich na slobodu. „Je nepredstaviteľné, aby generálny prokurátor nekonal po tom, ako sudca spochybnil samotnú opodstatnenosť obvinenia a už vôbec nevidel dôvody na väzbu. Dozorujúci prokurátor tiež podal návrh na väzbu na nesprávny súd, čo je dôkazom neuveriteľného babráctva,“ skonštatovala Bajo Holečková s tým, že verí v Žilinkovo rozhodovanie výlučne podľa zákona.
K rozhodnutiu súdu sa vyjadrilo aj hnutie Slovensko, ktoré situáciu nazvalo komédiou a poukázalo na procesné zlyhanie prokuratúry. „Čestní policajti, ktorí vyšetrovali korupciu na najvyšších miestach, si zaslúžia rešpekt, nie šikanu. Slovensko si zaslúži spravodlivosť, ktorá stojí na dôkazoch, nie na chodbových klebetách,“ podotklo hnutie. Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje rozhodnutie súdu za dôkaz neúspešnej kompromitácie elitných policajtov.
Mestský súd Bratislava I svoje piatkové rozhodnutie o prepustení policajtov, ktorých Úrad inšpekčnej služby zadržal v utorok (3. marca) v rámci akcie Kajúcnik, odôvodnil podaním návrhu na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude 16. marca rozhodovať Krajský súd v Bratislave.
V rámci akcie Kajúcnik zadržala inšpekcia štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov i jednu civilnú osobu. Čelia obvineniam z vydierania a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.