Človek a rodina musia byť opäť na prvom mieste. Na sobotňajšom sneme opozičného KDH v Ružomberku to vyhlásil jeho predseda Milan Majerský s tým, že Slovensko potrebuje zásadnú zmenu. Hnutie avizuje prípravu silného ekonomického a prorodinného programu do najbližších volieb. Informuje o tom TASR na základe správy komunikačného odboru KDH.
Podľa Majerského sa ľuďom na Slovensku žije horšie a krajina sa nachádza v období vážnej politickej a spoločenskej krízy. Ostro kritizoval politiku vlády Roberta Fica, pričom hovoril o oslabovaní právneho štátu a naštrbenej dôvere v inštitúcie. „Nespravodlivá konsolidácia, drahý štát a sociálne experimenty vedú k tomu, že odchádzajú investori, strácajú sa pracovné miesta a ľudia strácajú nádej,“ uviedol.
Šéf kresťanských demokratov zdôraznil, že Slovensko je potrebné opäť postaviť na zdravé základy. „Silná rodina je základom silného štátu. Ak chceme silnú krajinu, musíme vytvoriť podmienky, aby rodiny mohli dôstojne žiť, pracovať a vychovávať svoje deti,“ povedal. KDH chce preto presadzovať politiku, ktorá podporí rast, stabilné podnikateľské prostredie a návrat investícií.
Hnutie zároveň pripomína, že prosperita krajiny sa začína v regiónoch. Presadzuje preto decentralizáciu a presun väčšej časti rozhodovania, ako aj európskych fondov, priamo do regiónov.
Majerský tiež deklaroval, že Slovensko musí zostať pevne ukotvené v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, ktoré sú základom bezpečnosti a stability štátu. „Slovensko potrebuje vládu, ktorá bude pracovať pre ľudí, nie pre seba. KDH je pripravené túto vládu vymeniť a priniesť Slovensku ekonomický rast, silné regióny a dôveryhodné postavenie v Európe,“ dodal.
Na sobotňajšom celoslovenskom sneme KDH je na programe voľba podpredsedov aj členov predsedníctva hnutia. Voľba predsedu sa nekoná, keďže Milan Majerský má platný mandát až do roku 2028.