Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) predpokladá, že premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v blízkej dobe stretnú. Hlavu štátu Ukrajiny však opätovne kritizoval v súvislosti s ropovodom Družba. Tvrdí, že ropa cez neho na územie SR netečie pre rozhodnutie Zelenského. Poslankyňa Národnej rady SR Beáta Jurík (PS) naopak reagovala, že dodávky viaznu, pretože ropovod zničilo Rusko. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, o ktorých informuje TASR.
„Európa, Slovensko aj Maďarsko Ukrajine posledné roky zásadne pomohli. Slovensko dokonca dalo celú svoju protivzdušnú ochranu na Ukrajinu. Jej poďakovanie je také, že vypne životodarnú tekutinu v podobe ropy alebo plynu, ktorý má tiecť na Slovensko,“ skonštatoval Kaliňák. Upozornil pritom na zistenia Slovenskej informačnej služby (SIS) o tom, že 27. januára nedošlo k poškodeniu ropovodu, ktoré by zabránilo preprave ropy.
Jurík upozornila, že nie je známe, odkiaľ má SIS takéto informácie. Podľa nej nie je namieste vyhrážať sa Ukrajine blokovaním členstva v EÚ, pričom súhlasí s tým, aby sa európska delegácia išla na ropovod pozrieť. Poukázala však na to, že Zelenskyj nedostal záruky, že nedôjde k útoku na ľudí, ktorí ho budú opravovať.
Kaliňák kritizoval aj výroky Zelenského, ktorý v narážkach na maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho blokovanie pôžičky EÚ pohrozil použitím vojakov. Minister hovoril o gaunerských spôsoboch a očakáva ďalšie kroky Európskej komisie. Poslankyňa PS Zelenského v tejto veci tiež skritizovala s tým, že takéto vyjadrenia nepatria do úst hlavy štátu. Zároveň však upozornila na mimoriadne napäté vzťahy medzi Maďarskom a Ukrajinou.
Politici sa venovali aj situácii na Blízkom východe, pričom obaja sa zhodli, že útok na Irán je v rozpore s medzinárodným právom. Jurík však pripomenula rozdiely medzi konfliktom na Ukrajine a v Iráne. „Irán je jeden obludný režim, ktorý v desiatkach tisíc vraždil svojich obyvateľov a obyvateľky, zároveň organizoval teroristické akcie v podstate po celom svete,“ okomentovala. Myslí si, že treba hovoriť o tom, čo takýto zásah prinesie iránskemu ľudu a či si ho želal, hoci zdôraznila, že akékoľvek porušovanie medzinárodného práva je neakceptovateľné.
Šéf rezortu obrany mieni, že USA by v týchto prípadoch dokázala zastaviť Európska únia, no vzápätí dodal, že Únia je v tejto otázke nejednotná. Poukázal na rozdielne postoje viacerých členských štátov a volal po tom, aby EÚ intenzívnejšie obhajovala svoje záujmy. Jurík na to reagovala, že práve slovenská a maďarská vláda najčastejšie podkopávajú jednotu európskeho bloku. Kaliňák k téme doplnil, že nateraz nepredpokladá nasadenie pozemných síl na Blízkom východe. „Skôr si myslím, že to bude o úplnom získaní vzdušnej nadvlády,“ podotkol.
Debata sa dotkla aj prípadného zasadnutia Bezpečnostnej rady SR pre situáciu na Blízkom východe. Kaliňák si myslí, že v tejto chvíli to nie je nevyhnutné. „Slovenská informačná služba aj vojenské spravodajstvo prinášajú dostatočné množstvo informácií o situácii v Iráne,“ povedal. Zároveň však upozornil na riziká plynúce z toho, že Irán bol v minulosti spojený s financovaním terorizmu. Jurík žiada, aby vláda s verejnosťou lepšie komunikovala, či sa nás konflikt netýka alebo či existuje nejaká hrozba. Apelovala na kabinet, aby dal ľuďom pocítiť, že sa bezpečnostnou situáciou reálne zaoberá.