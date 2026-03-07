Americký minister obrany Pete Hegseth nevylúčil možnosť, že Rusko poskytuje Iránu spravodajské informácie o pozíciách amerických vojenských cieľov.
Viaceré americké médiá, vrátane denníkov The Washington Post či The New York Times, s odvolaním sa na anonymné zdroje v piatok napísali, že Rusko počas prebiehajúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe poskytuje Iránu spravodajské informácie pre útoky na americké ciele.
Hegseth v rozhovore pre CBS News uviedol, že Spojené štáty „monitorujú všetko“. „Naši velitelia vedia všetko. Máme najlepšie spravodajské služby na svete. Vieme, kto s kým hovorí, prečo sa rozprávajú, aké presné môžu byť tieto informácie a ako ich zohľadňujeme v našich bojových plánoch,“ vyhlásil minister.
„Americký ľud si môže byť istý, že jeho vrchný veliteľ dobre vie, kto s kým hovorí. Čokoľvek, čo by sa nemalo diať, či už na verejnosti, alebo v úzadí, je dôrazne konfrontované,“ dodal Hegseth s odkazom na prezidenta Donalda Trumpa.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok priznal, že ruská vláda komunikuje s predstaviteľmi Iránu. Rusko a Čína podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího pomáhajú Iránu politicky a „inými spôsobmi“. Peskov však odmietol odpovedať na otázku denníka The Washington Post týkajúcu sa spravodajských informácií.
Rusko udržiava blízke vzťahy s Iránom, ktorý je už roky izolovaný pre svoj jadrový program a podporu militantných skupín na Blízkom východe vrátane palestínskeho Hamasu, libanonského Hizballáhu či jemenských povstalcov húsíov. Irán, naopak, poskytuje Rusku vojenské technológie vrátane bezpilotných lietadiel typu Šáhid, ktoré Moskva nasadila vo vojne proti Ukrajine.