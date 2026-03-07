Policajti vyšetrujú násilnú trestnú činnosť v treťom bratislavskom okrese. Na ulici Pri starej prachárni našli dve telá bez známok života, pričom na mieste okamžite obmedzili na osobnej slobode jedného muža. Informuje o tom TASR na základe vyjadrenia bratislavskej krajskej policajnej hovorkyne Silvie Šimkovej.
„Krátko pred 9.30 h boli hliadky polície na základe oznamu vyslané na ulicu Pri starej prachárni na preverenie nahlásenej udalosti. Podľa doterajších informácií sa po príchode hliadok mala na mieste nachádzať jedna osoba mužského pohlavia a dve osoby bez známok života. V rámci úkonov bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdno-lekársku pitvu,“ spresnila Šimková.
Vyšetrovaním tohto prípadu sa už zaoberajú kriminalisti z Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala hovorkyňa.