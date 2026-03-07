Kanadský premiér Mark Carney vyzval na odstránenie Andrewa Mountbattena-Windsora z následníckej línie britského kráľa pre jeho väzby na sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina.
Bývalý vojvoda a brat britského kráľa Karola III. bol 19. februára zadržaný pre podozrenie, že zdieľal citlivé informácie s odsúdeným sexuálnym delikventom počas pôsobenia ako britský obchodný vyslanec.
„Určite si myslím, že jeho činy sú odsúdeniahodné a spôsobili, že bol zbavený svojich kráľovských titulov... a je nevyhnutné jeho odstránenie z následníckej línie,“ povedal Carney v rozhovore s novinármi počas návštevy Tokia.
Premiéri Austrálie a Nového Zélandu už predtým uviedli, že budú podporovať britskú vládu v akýchkoľvek plánoch na odstránenie Andrewa z následníckej línie. Takýto krok by si vyžadoval zmenu zákona v parlamente a súhlas štátov Spoločenstva národov vrátane Kanady. Andrew dovtedy ostáva v poradí ôsmy po princeznej Lilibet, dcére svojho synovca princa Harryho.
Mountbatten-Windsor poprel akékoľvek pochybenie týkajúce sa svojho prepojenia s Epsteinom, no na najnovšie obvinenie priamo nereagoval. Vo februári strávil približne 11 hodín vo väzbe, následne ho polícia prepustila na slobodu, pričom vyšetrovanie naďalej pokračuje. Takisto prehľadala jeho dom na panstve Sandringham v Norfolku a bývalé sídlo Royal Lodge vo Windsore v Berkshire.
Britský minister obrany John Healey minulý mesiac nariadil preskúmanie vojenských dokumentov s cieľom zistiť, či Epstein na pašovanie dievčat do Spojeného kráľovstva nezneužíval základne britského Kráľovského letectva (RAF). Poveril úradníkov ministerstva, aby preskúmali záznamy za viac ako dve desaťročia a všetky letové údaje spojené s Epsteinom odovzdali polícii.