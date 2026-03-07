Irán sa vďaka neúprosným americko-izraelským útokom ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom, vyhlásil v sobotu americký prezident Donald Trump. Zároveň prisľúbil, že Irán bude v priebehu dňa veľmi silno zasiahnutý. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
„Irán, ktorý je bitý do PEKLA, sa ospravedlnil a vzdal svojim blízkovýchodným susedom a sľúbil, že na nich už nebude strieľať. Tento sľub dal len pre neúprosné útoky USA a Izraela,“ napísal Trump na sociálnej sieti Truth Social.
Podľa šéfa Bieleho domu chcel Irán ovládnuť Blízky východ a „prvýkrát za tisíce rokov prehral s okolitými krajinami“. „Irán už nie je ‚tyranom Blízkeho východu‘, ale skôr ‚PORAZENÝM BLÍZKEHO VÝCHODU‘ a bude ním ešte mnoho desaťročí, kým sa nevzdá alebo, čo je pravdepodobnejšie, úplne nezrúti,“ vyhlásil Trump.
Prezident USA následne Teheránu pohrozil útokmi na ciele, na ktoré dosiaľ americká armáda neútočila. „Irán bude dnes veľmi silno zasiahnutý! Pre zlé správanie Iránu sú oblasti a skupiny ľudí, ktoré doteraz neboli považované za ciele útoku, vážne zvažované s cieľom ich úplného zničenia a istej smrti,“ dodal.
Vyjadrenia Donalda Trumpa prichádzajú po tom, ako sa iránsky prezident Masúd Pezeškiján v sobotu ospravedlnil susedným arabským krajinám za útoky z uplynulých dní. Oznámil, že pokiaľ tieto štáty nebudú útočiť na Irán, Teherán už nebude cieliť na ich územia.