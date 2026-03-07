Spojené štáty na pomoc v prebiehajúcom konflikte s Iránom vyšlú na Blízky východ už tretiu lietadlovú loď. Informuje o tom TASR na základe piatkovej správy televíznej stanice Fox News, ktorá sa odvoláva na Americký námorný inštitút (USNI).
Lietadlová loď USS George H.W. Bush údajne prepláva Atlantický oceán a zamieri do východného Stredomoria. Z tejto oblasti sa medzičasom najväčšia lietadlová loď sveta USS Gerald R. Ford presunula cez Suezský prieplav do Červeného mora. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln zostáva naďalej nasadená v Arabskom mori.