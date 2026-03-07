Dubajské letisko v sobotu oznámilo, že krátko po pozastavení prevádzky čiastočne obnovuje svoje služby. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Od dnešného dňa, 7. marca, sme čiastočne obnovili prevádzku, pričom niektoré lety prebiehajú z letísk DXB a DWC,“ uviedlo vedenie s odkazom na hlavné dubajské letisko aj medzinárodné letisko Al Maktúm.
Cestujúcich zároveň varovalo pred zbytočnými presunmi. „Prosím, necestujte na letisko, pokiaľ vás vaša letecká spoločnosť nekontaktovala s potvrdením vášho letu, pretože letové poriadky sa neustále menia,“ informovalo letisko.
Dubajské letisko predtým v priebehu soboty pozastavilo prevádzku z bezpečnostných dôvodov. Protivzdušná obrana totiž nad oblasťou počas raketových útokov z Iránu zachytila letiaci objekt.