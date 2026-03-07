Opozičná strana SaS je stabilným prvkom, pevnou súčasťou politickej alternatívy a jej partneri s ňou môžu rátať do budúcej vládnej koalície. V príhovore na sobotňajšom kongrese strany to vyhlásil jej líder Branislav Gröhling s tým, že liberáli sú pripravení byť zodpovedným a dôveryhodným partnerom.
„Za ostatný rok sme prešli veľmi dôležitou etapou. Urobil som rozhodnutia, ktoré vôbec neboli jednoduché, ale som presvedčený, že zo strany SaS urobili stabilný prvok slovenskej politickej sféry a posilnili našu dôveryhodnosť. SaS je teraz pevnou súčasťou politickej alternatívy a naši partneri s nami môžu rátať do budúcej vládnej koalície, kde vymeníme ľudí, ktorí sú tu dnes – Roberta Fica, Andreja Danka a Matúša Šutaja Eštoka,“ poznamenal Gröhling.
Gröhling zároveň kritizoval súčasný stav krajiny. „Štát nemá byť taký, aký bol vytvorený teraz, počas tejto vládnej koalície,“ podotkol s tým, že vláda namiesto podpory práce a podnikania iba zvyšuje dane, odvody a pridáva nové povinnosti. Hovoril aj o pomalom raste Slovenska a zhoršovaní verejných financií, pričom upozornil tiež na odlev mladých a vzdelaných ľudí do zahraničia. „Je dôležité, kto vedie túto krajinu. A ešte dôležitejšie je, aké rozhodnutia robia politici, ktorí ju vedú,“ dodal.
Šéf liberálov hovoril aj o potrebe zmeny. Myslí si, že štát má byť štíhly a efektívny, pričom pracujúci ľudia by mali zarábať viac. Slovensko podľa neho potrebuje férový daňový systém. „My máme plán, máme skúsenosti, sme dobrý tím plný energie a sme pripravení na to, aby sme reštartovali Slovensko,“ odkázal členom SaS.
Gröhling zároveň pripomenul prácu SaS v poslednom období. Upozornil na legislatívne návrhy, ktoré predkladali do Národnej rady SR, tlačové konferencie či diskusie. Pripomenul, že podávali aj viacero trestných oznámení, z ktorých viaceré boli úspešné. Poukázal tiež na príchod nových členov do strany a ocenil spoluprácu s ďalšími subjektmi v rámci iniciatívy Pravicový blok.