Iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a Spojenými štátmi.
„Ospravedlňujem sa... susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom,“ povedal Pezeškiján v prejave, ktorý vysielala štátna televízia. „Dočasná rada vedenia sa v piatok dohodla, že na susedné krajiny nebudú podniknuté žiadne ďalšie útoky a že nebudú odpálené žiadne rakety, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín,“ dodal.
Vyhlásil tiež, že jeho krajina sa nevzdá Izraelu a Spojeným štátom vo vojne, ktorá vstúpila do druhého týždňa. „Nepriatelia si musia vziať svoje želanie po kapitulácii iránskeho ľudu do hrobu,“ povedal.
Izrael a Spojené štáty spustili útoky proti Iránu 28. februára, počas ktorých cielili na strategické pozície islamského režimu vrátane jeho vedenia. Zabili aj najvyššieho vodcu islamskej republiky ajatolláha Alího Chameneího a vyvolali tým regionálny konflikt.
Prezident Pezeškiján je v súčasnosti členom trojčlennej dočasnej rady vedenia (kolektívnej hlavy štátu), a to až do chvíle, kým Zhromaždenie znalcov nezvolí nového najvyššieho vodcu Iránu. Krajina na útoky reaguje odpaľovaním rakiet a dronov na ciele spojené s izraelskými a americkými záujmami, najmä v regióne Perzského zálivu.