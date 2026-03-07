Británia v sobotu oznámila, že na Ukrajine prevádzkuje štyri zariadenia na opravu a údržbu obrnených vozidiel a vojenského vybavenia pre vojnu s Ruskom.
„Od výrobnej haly až po frontovú líniu stojí Spojené kráľovstvo pri Ukrajine,“ uviedol vo vyhlásení Luke Pollard, štátny tajomník britského ministerstva obrany pre pripravenosť armády a obranný priemysel.
O existencii týchto zariadení doteraz neboli zverejnené oficiálne informácie. Vznikli s využitím britských aj ukrajinských pracovníkov na základe zmlúv s britským ministerstvom obrany, pričom v súčasnosti sa pripravuje otvorenie piateho.
„Naše priekopnícke zariadenia pomáhajú udržiavať ukrajinské ozbrojené sily v boji proti brutálnym útokom ruského prezidenta Vladimira Putina. Britské firmy dlhodobo podporujú priemyselnú výrobu na Ukrajine a spolupracujú s tamojšími spoločnosťami v prospech oboch našich národov,“ dodal Pollard.
Británia je jedným z najbližších spojencov Ukrajiny. Od februára 2022, keď Moskva bez vyhlásenia vojny napadla svojho suseda, poskytol Londýn Kyjevu podporu vo výške viac ako 21,8 miliardy libier (25,15 miliardy eur).
Britské ministerstvo obrany spresnilo, že štyri spoločné zariadenia opravujú obrnené vozidlá CVR-T, podporné vozidlá Husky, ľahké kanóny L119 a delostrelecké systémy AS-90, ktoré Británia darovala Ukrajine na obranu voči ruskej agresii.