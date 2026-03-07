Mestský súd Bratislava I v piatok večer nevzal do väzby policajtov Jána Čurillu a Pavla Ďurku, ktorých Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) zadržal v rámci akcie Kajúcnik, a prepustil ich na slobodu. Informoval o tom hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.
Súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor podal návrh na väzobné stíhanie na nepríslušný súd. Sudca zároveň spochybnil opodstatnenosť vzneseného obvinenia a deklarovaných dôvodov väzby. Prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude 16. marca rozhodovať Krajský súd v Bratislave.
Návrh na väzbu, ktorý podal prokurátor Krajskej prokuratúry v Trnave, mal byť podľa Adamčiaka podaný na súd v obvode tohto prokurátora. „Z tohto dôvodu nemohlo byť rozhodnutie iné ako okamžité prepustenie obvinených na slobodu,“ podotkol hovorca.
Advokát obvinených Ján Dulovič priblížil, že sudca spochybnil dôvody trestného stíhania policajtov napríklad tým, že vylúčil, že by skupina okolo Jána Č. mala robiť takzvanú nadkvalifikáciu skutkov. „Jasne sa vyjadril, že väčšina týchto právnych kvalifikácií bola overená aj súdmi a bola potvrdená. Taktiež vylúčil aj hodnovernosť výpovede Ľudovíta Makóa, ktorý obviňoval Jána Č., že ho mal ovplyvňovať pri výpovediach,“ vysvetlil Dulovič.
Doplnil, že sudca sa rozhodol riešiť dôvodnosť väzby aj napriek tomu, že mohol celú vec uzavrieť konštatovaním o podaní návrhu na nepríslušný súd. „Ja toto rozhodnutie kvitujem, tým pádom môže aj krajský súd preverovať samotné podmienky kolúznej väzby, respektíve dôvodnosť trestného stíhania,“ podotkol advokát.
Podnet na väzobné stíhanie policajtov, ktorí sú obvinení zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a vydierania, dal vyšetrovateľ ÚIS z kolúznych dôvodov. Obával sa, že by mohli ovplyvňovať svedkov, znalcov, spoluobvinených či inak mariť vyšetrovanie. Prokurátor sa s podnetom stotožnil a podal návrh na väzbu vo štvrtok (5. marca) ráno.
V rámci akcie Kajúcnik policajná inšpekcia v utorok (3. marca) zadržala a obvinila štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenia z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou. Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Š. či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. prepustili po výsluchu už v stredu (4. marca). Stíhaní budú na slobode.