Veľké americké zbrojárske spoločnosti súhlasili, že štvornásobne zvýšia produkciu moderných vysoko presných zbraní. Po stretnutí s ich zástupcami to v piatok na sociálnej sieti oznámil prezident USA Donald Trump.
„Práve sme skončili veľmi dobré stretnutie s najväčšími americkými zbrojárskymi spoločnosťami, na ktorom sme hovorili o výrobe a výrobných plánoch,“ uviedol Trump. „Súhlasili, že štvornásobne zvýšia výrobu zbraní ‚vynikajúcej triedy‘ s tým, že chceme čo najrýchlejšie dosiahnuť najvyššie úrovne množstva,“ napísal na svojej sieti Truth Social.
Šéf Bieleho domu tiež tvrdí, že Spojené štáty majú „takmer neobmedzené zásoby“ zbraní nižšej a strednej triedy, ktoré v súčasnosti používajú v Iráne a ktoré nedávno použili vo Venezuele.
Trump doplnil, že na piatkovom stretnutí sa zúčastnili riaditelia firiem BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman a Raytheon. Ďalšia takáto schôdzka je podľa neho naplánovaná o dva mesiace.
Agentúra Reuters tento týždeň pripomenula, že Pentagón pracuje na doplnení zásob munície po útokoch na Irán a viacerých ďalších vojenských operáciách. Zásoby zbraní Spojených štátov sa počas vojen na Ukrajine a v Pásme Gazy znížili o delostrelecké systémy, muníciu či rôzne rakety za miliardy dolárov.
Trumpova vláda neustále zvyšuje tlak na zbrojárskych dodávateľov, aby uprednostnili plnenie zmlúv pred vyplácaním zisku akcionárom. Trump v januárovom výnose nariadil identifikovať firmy, ktoré tak nerobia a ktoré budú mať po očakávanom zverejnení zoznamu 15 dní na nápravu. Inak voči nim vyvodia dôsledky, ako je napríklad zrušenie kontraktov.