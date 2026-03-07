Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v piatok v telefonáte s iránskym prezidentom Masúdom Pezeškijánom podporu pre okamžité prímerie v Iráne. Oznámil to Kremeľ.
„Zopakoval zásadný postoj Ruska o potrebe okamžitého zastavenia nepriateľských akcií,“ uviedol Kremeľ s tým, že Putin tiež žiadal „čo najskorší návrat k ceste politického a diplomatického riešenia“.
Šéf Kremľa podľa štátnej tlačovej agentúry TASS tiež vyjadril Pezeškijánovi sústrasť v súvislosti so zabitím iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího a ďalšími obeťami amerických a izraelských útokov na Irán.
Pezeškiján ruskému lídrovi poďakoval za solidaritu s Iráncami v ťažkom čase „boja za nezávislosť“ a informoval ho o situácii v konflikte. Kancelária iránskeho lídra uviedla, že prezidenti v telefonáte hovorili o „nedávnom vývoji na Blízkom východe“.