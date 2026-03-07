Rusko posilňuje svoje jednotky pozdĺž východného krídla Severoatlantickej aliancie (NATO) a pripravuje sa na dlhodobú konfrontáciu. Ak by boli sankcie uvalené za rozpútanie vojny na Ukrajine zrušené, Moskva by bola do šiestich rokov pripravená na rozsiahly vojenský konflikt s Alianciou. Konštatuje sa to v každoročnej spoločnej správe tajných služieb VSD a MIDD, v ktorej hodnotia bezpečnostné hrozby pre Litvu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Rusko by pravdepodobne nielen vytvorilo armádu väčšiu o 30 až 50 percent, ako malo pred vojnou, ale aj relatívne modernú. Strategické rezervy zbraní a munície by boli plne obnovené. Rusko by bolo pripravené na konvenčný vojenský konflikt s NATO,“ píše sa v správe.
Hlavnými cieľmi Ruska zostáva podľa litovských tajných služieb zvrátenie rovnováhy síl v Európe v jeho prospech, ako aj úplné podmanenie si Ukrajiny. Ruský vojenský priemysel sa vďaka pomoci Číny rozbehol, čo Moskve umožnilo znížiť jej závislosť od západných technológií.
Litva, ktorá je členskou krajinou NATO a EÚ, má spoločné hranice s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom a patrí medzi hlavných podporovateľov Ukrajiny. V pobaltských krajinách vyvolala invázia ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022 obavy o ich vlastnú bezpečnosť. Severoatlantická aliancia sa preto zaviazala, že posilní svoju prítomnosť v regióne.