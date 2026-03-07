Vojenská operácia v Iráne môže trvať štyri až šesť týždňov, povedala v piatok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Spojené štáty sú podľa nej na dobrej ceste k získaniu kontroly nad iránskym vzdušným priestorom. Informuje o tom TASR na základe správy denníka The Guardian.
Americký prezident Donald Trump tvrdil, že vojna v Iráne, ktorá sa začala v sobotu koordinovanými útokmi USA a Izraela na islamskú republiku, by mohla trvať približne štyri až päť týždňov, no mohla by pokračovať aj „oveľa dlhšie“. Podľa ministra obrany Petea Hegsetha bude operácia pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné na dosiahnutie jej cieľov. „O našom časovom harmonograme rozhodujeme len my,“ povedal vo štvrtok.
Spojené štáty majú podľa slov Leavittovej dostatočné zásoby zbraní na pokrytie všetkých svojich operačných potrieb v Iráne. Hovorkyňa tvrdí, že Washington v súčasnosti zvažuje niekoľko potenciálnych kandidátov, ktorí by mohli prebrať vedenie v Iráne po tom, čo tam v sobotu zahynul najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Trump trvá na tom, že musí byť do tohto výberu zapojený. Biely dom však zatiaľ neposkytol žiadne podrobnosti o tejto záležitosti.
Trump v piatok vyhlásil, že k dohode s Teheránom nedôjde a konflikt ukončí iba bezpodmienečná kapitulácia Iránu. Leavittová neskôr jeho slová objasnila: „To, čo prezident myslí, je to, že on ako vrchný veliteľ ozbrojených síl USA určí, že Irán už viac nepredstavuje hrozbu Spojeným štátom americkým a ciele operácie Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury) sú úplne splnené. Potom bude Irán v podstate v situácii bezpodmienečnej kapitulácie – či to oni sami priznajú, alebo nie.“