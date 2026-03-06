Rusko poskytuje Iránu spravodajské informácie pre útoky na americké ciele počas prebiehajúceho vojenského konfliktu na Blízkom východe. Pre stanicu CBS News to v piatok uviedli tri zdroje vrátane vysokopostaveného amerického predstaviteľa oboznámeného so záležitosťou.
Podľa stanice ide o prvú známu pomoc Ruska pre Irán, ktorý je od soboty vystavený útokom Izraela a Spojených štátov. O poskytovaní spravodajských informácií Teheránu ako prvý informoval denník The Washington Post.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok povedal, že ruská vláda komunikuje s predstaviteľmi Iránu. Rusko a Čína podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího pomáhajú Iránu politicky a „inými spôsobmi“. Peskov odmietol odpovedať na otázku denníka The Washington Post o zisteniach týkajúcich sa spravodajských informácií.
Biely dom sa k ruskému zapojeniu do tohto konfliktu priamo nevyjadril a zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová len uviedla, že „iránsky režim je absolútne rozdrvený“. „Operácia Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury) dosahuje alebo prekonáva všetky svoje ciele a Spojené štáty budú naďalej dominovať,“ dodala Kellyová.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v reakcii na novinársku otázku uviedla, že nemôže komentovať „správy o spravodajských informáciách, ktoré unikli do médií“.
„Či sa to stalo alebo nie, úprimne povedané, na tom naozaj nezáleží, pretože prezident Donald Trump a americká armáda absolútne decimujú nevyspytateľný iránsky teroristický režim,“ uviedla pre Fox News. Neskôr novinárom povedala, že je jasné, že to nemá vplyv na vojenské operácie v Iráne, pretože režim sa darí oslabovať.
Agentúra AP medzičasom s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov oboznámených s americkými spravodajskými informáciami uviedla, že Rusko poskytuje Iránu dáta, ktoré môžu Teheránu pomôcť zasiahnuť americké vojnové lode, letectvo a ďalšie vybavenie na Blízkom východe.
Rusko udržiava blízke vzťahy s Iránom, ktorý je už roky izolovaný pre svoj jadrový program a podporu militantných skupín na Blízkom východe vrátane palestínskeho Hamasu, libanonského Hizballáhu či jemenských povstalcov húsíov. Irán, naopak, poskytuje Rusku vojenské technológie vrátane bezpilotných lietadiel typu Šáhid, ktoré Moskva nasadila vo vojne proti Ukrajine.