Generálny tajomník OSN António Guterres v piatok odsúdil „nezákonné útoky“ na Blízkom východe a varoval, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
„Všetky nezákonné útoky na Blízkom východe a mimo neho spôsobujú obrovské utrpenie a škody civilistom v regióne a predstavujú vážne riziko pre globálnu ekonomiku, najmä pre najzraniteľnejších ľudí,“ napísal Guterres na sociálnej sieti X.
Situácia sa podľa generálneho tajomníka svetovej organizácie môže vymknúť spod kontroly. „Je načase zastaviť boje a začať seriózne diplomatické rokovania. Riziko nemôže byť väčšie,“ konštatoval.
Konflikt na Blízkom východe vypukol po tom, čo Izrael a Spojené štáty v sobotu (28. februára) koordinovane zaútočili na Irán. V prvý deň vojny zahynul aj iránsky najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Irán v reakcii na izraelsko-americké údery útočí na Izrael a arabské krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne.
Do vojnového konfliktu sa zapojilo libanonské militantné hnutie Hizballáh, ktoré v noci na pondelok (2. marca) zaútočilo na Izrael. Armáda židovského štátu v odvete spustila útoky na juhu Libanonu, v údolí Bikáa a na južných predmestiach Bejrútu, kde ničí sklady a základne Hizballáhu. Útoky si na libanonskej strane vyžiadali už viac než 200 mŕtvych.