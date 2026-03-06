Kuba podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa „čoskoro padne“. Vyjadril sa tak v piatok v rozhovore pre stanicu CNN s tým, že tamojšia vláda veľmi túži uzavrieť dohodu.
„Chcú uzavrieť dohodu, tak tam pošlem Marca (Rubia, amerického ministra zahraničných vecí) a uvidíme, ako to dopadne. Skutočne sa na to teraz sústredíme. Máme dosť času, ale Kuba je pripravená – po 50 rokoch,“ povedal šéf Bieleho domu.
Trump minulý piatok navrhol „priateľské prevzatie kontroly“ nad Kubou. Napätie medzi Washingtonom a Havanou narastá, pričom USA uvalili na túto karibskú krajinu ropné embargo po tom, čo americké sily zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura, dôležitého podporovateľa Havany.
Venezuela bola hlavným dodávateľom ropy pre Kubu. Od 9. januára nebola na ostrov dovezená žiadna ropa, čo prinútilo letecké spoločnosti obmedziť lety a ešte viac to prehĺbilo tamojšiu ekonomickú krízu.
Havana obviňuje Trumpa zo snahy zničiť kubánsku ekonomiku. Kuba je od roku 1962 vystavená sankciám USA a zasiahnutá rozsiahlou ekonomickou krízou, ktorá je sprevádzaná dlhodobými výpadkami elektrickej energie, nedostatkom paliva, liekov a potravín.