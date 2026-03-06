Americký prezident Donald Trump v piatkovom rozhovore pre stanicu CNN uviedol, že vedenie Iránu je zbavené vplyvu. Chce, aby nové vedenie dobre zaobchádzalo so Spojenými štátmi a Izraelom, a otvorený je aj možnosti, že by v Iráne vládol náboženský vodca.
„Irán nie je tou istou krajinou ako pred týždňom,“ povedal šéf Bieleho domu v telefonickom rozhovore. „Pred týždňom boli silní a teraz sú naozaj vykastrovaní,“ konštatoval.
Šéf Bieleho domu verí, že výber nového lídra Iránu bude jednoduchý. Na tomto procese sa podľa neho musí podieľať aj on samotný. „Bude to fungovať veľmi ľahko. Bude to fungovať ako vo Venezuele. Máme tam skvelú líderku. Robí fantastickú prácu. A bude to fungovať tak, ako vo Venezuele,“ povedal s odkazom na dočasnú venezuelskú prezidentku Delcy Rodríguezovú. Tá sa prezidentského úradu ujala po tom, čo americké špeciálne jednotky v januári zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Na otázku, či je otvorený tomu, aby bol na čele Iránu náboženský vodca, Trump odpovedal: „No, možno áno, záleží na tom, kto tá osoba bude. Nemám nič proti náboženským vodcom. Spolupracujem s mnohými náboženskými vodcami a sú fantastickí.“
Prezident netrvá na tom, aby bol Irán demokratickým štátom. Chce tam však spravodlivého lídra, ktorý bude dobre zaobchádzať s USA a Izraelom, rovnako tak aj s ďalšími krajinami na Blízkom východe.
Trump tvrdí, že sa spriatelil s krajinami na Blízkom východe. „Preto za nás všetci bojujú. Predtým, než som sa zapojil, sme sa ani nerozprávali so Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou. Viete, (bývalý americký prezident Joe) Biden ich vylúčil. Biden a (americký exprezident Barack) Obama vylúčili Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a Katar, jednoducho ich všetkých vylúčili. Všetci mali záujem smerovať k Číne,“ konštatoval.
Situáciu týkajúcu sa Hormuzského prielivu má Trump podľa svojich slov „vyriešenú“. Irán po spustení americko-izraelských útokov v sobotu ráno v podstate blokuje Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza pätina svetových dodávok ropy a značné zásoby skvapalneného zemného plynu.
„Zničili sme ich námorníctvo, pretože viete, keď zničíte námorníctvo, nemôžu robiť to, čo chceli robiť. Námorníctvo je takmer... práve sme zasiahli asi 25 cieľov,“ dodal.