Slovensko je pripravené čeliť možnej migračnej kríze v súvislosti s dianím na Blízkom východe. V piatok to uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) s tým, že rezort urobí všetko pre ochranu obyvateľov.
„Samozrejme, Slovensko je pripravené čeliť aj blížiacej sa možnej migračnej kríze, ktorá je vysoko pravdepodobná z hľadiska diania na Blízkom východe. Urobíme však všetko pre to, aby sme ochránili obyvateľov Slovenskej republiky,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Minister poznamenal, že opatrenia prijali hneď v deň vypuknutia vojenského konfliktu. Posilnená bola najmä ochrana ambasád, ktoré sú v tomto prípade rizikové. Zvýšil sa tiež počet policajných hliadok na miestach s vyššou koncentráciou ľudí. Zároveň však podotkol, že na Slovensku nie sú ľudia, ktorí by predstavovali bezpečnostné riziko. Krajina sa tak podľa neho nemusí báť v takej miere ako napríklad Francúzsko, Nemecko či Brusel.
Šéf rezortu vnútra zopakoval, že v súvislosti s dianím na Blízkom východe je naplánovaných 14 repatriačných letov. Je však podľa neho ešte otázne, koľko z nich sa napokon podarí zrealizovať. Argumentuje komplikovaným a náročným procesom vybavovania všetkých povolení. Ubezpečil, že robia maximum. Rovnako podotkol, že ani iné krajiny neposielajú vládne špeciály do rizikových území. „Myslím si, že ukazujeme jasne, že nám záleží na bezpečí našich obyvateľov,“ dodal Šutaj Eštok.